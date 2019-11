Guida a Euro2020, Danimarca: Eriksen faro. Destino segnato per Hareide

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi a Bucarest, alle 18 italiane, ci sarà il sorteggio di Euro2020. Venti le nazionali qualificate, quattro staccheranno il pass dai playoff di Nations League a marzo. TMW vi presenta le prossime partecipanti al primo europeo itinerante della storia, in occasione del sessantesimo anniversario della competizione

DANIMARCA - Un Europeo in bacheca, quello storico del 1992, poi solo delusioni. Nelle ultime tre edizioni della manifestazione continentale, la Danimarca ha mancato due volte la qualificazione alla fase finale e in un'altra occasione è stata eliminata al primo turno. Terminata con un doppio fallimento (2014-2016) la gestione Morten Olsen (durata 16 anni), gli scandinavi si sono affidati al norvegese Age Hareide, che ha centrato l'obiettivo Mondiale (eliminati ai rigori dalla Croazia agli ottavi) ed Euro 2020.

COM'È ARRIVATA ALL'EUROPEO - Un duello testa a testa con l'Irlanda e qualche patema di troppo, soprattutto dopo il pari in Georgia che aveva complicato i piani di Schmeichel e compagni. Alla fine, però, è arrivato il secondo posto dietro la Svizzera (contro cui la Danimarca ha ottenuto 4 punti), grazie all'1-1 maturato nello spareggio di Dublino.

Svizzera-Danimarca 3-3

Danimarca-Irlanda 1-1

Danimarca-Georgia 5-1

Gibilterra-Danimarca 0-6

Georgia-Danimarca 0-0

Danimarca-Svizzera 1-0

Danimarca-Gibilterra 6-0

Irlanda-Danimarca 1-1

FORMAZIONE TIPO - (4-2-3-1) Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger Larsen; Delaney, Schone; Poulsen, Eriksen, Braithwaite; Jorgensen.

STELLA - Christian Eriksen - Classe cristallina, leader indiscusso nella Nazionale e nel Tottenham, ma un futuro tutto da scrivere. Nonostante l'approdo di Mourinho sulla panchina degli Spurs, il classe 1992 dovrebbe cambiare aria la prossima estate. Le offerte non mancano per uno dei talenti più luminosi del calcio europeo, che cerca una nuova avventura, ricca di stimoli e possibilmente di vittorie, quelle che sono mancate finora. Il Real osserva con interesse, non è da escludere la pista italiana.

IL COMMISSARIO TECNICO - Åge Fridtjof Hareide - Un caso più unico che raro, perché il destino del tecnico norvegese è già segnato a prescindere da come andrà a finire l'avventura europea. La Federcalcio danese, infatti, ha ufficializzato con larghissimo anticipo il nome del suo erede, che entrerà in carica dal primo agosto 2020: si tratta di Kasper Hjulmand, ex allenatore di Mainz e Nordsjaelland. Hareide è riuscito a risollevare la Nazionale da un periodo avarissimo di soddisfazioni. Ex CT anche della Norvegia, ha vinto titoli sulle panchine di Helsingborg, Molde, Malmoe, Broendby e Rosenborg.