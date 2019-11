Guida a Euro2020, Finlandia: la Cenerentola al ballo delle grandi

Oggi a Bucarest, alle 18 italiane, ci sarà il sorteggio di Euro2020. Venti le nazionali qualificate, quattro staccheranno il pass dai playoff di Nations League a marzo. TMW vi presenta le prossime partecipanti al primo europeo itinerante della storia, in occasione del sessantesimo anniversario della competizione

FINLANDIA - Grandissima festa a Helsinki per la nazionale scandinava, per la prima volta alla fase finale di un grande evento. Una vera e propria Cenerentola al ballo dei grandi, quadrata, che prende pochi gol e che dopo l'arrivo di Kanerva ha svoltato, sia nelle qualificazioni europee sia in Nations League, dove ha vinto il proprio gironcino, dove c'era anche la Grecia poi rivista nella strada verso Euro2020. Il 4-4-2 è quello che viene utilizzato da quasi tutte le squadre scandinave, scolastico ma efficace in fase di non possesso, per poi ripartire in contropiede con le ali.

COM'È ARRIVATA ALL'EUROPEO - Inserita nello stesso girone dell'Italia, dopo la sconfitta di Udine ha inanellato quattro vittorie di fila, prendendo la rincorsa e di fatto raggiungendo lì il secondo posto del girone. Nel grande ciapanò che ha interessato Bosnia e Grecia, vincere facile contro l'Armenia e il Liechtenstein ha fatto la differenza. Tampere è stato il fortino inespugnabile per gli altri - Mancini boys a parte - e la qualificazione è stata più che meritata con 18 punti.

Italia-Finlandia 2-0

Armenia-Finlandia 0-2

Finlandia-Bosnia 2-0

Liechtenstein-Finlandia 0-2

Finlandia-Grecia 1-0

Finlandia-Italia 1-2

Bosnia-Finlandia 4-1

Finlandia-Armenia 3-0

Finlandia-Liechtenstein 3-0

Grecia-Finlandia 2-1

FORMAZIONE TIPO - (4-4-2) Hradecky; Granlund, Toivio, Arajuuri, Uronen; Lod, Sparv, Kamara, Lappalainen; Tuominen, Pukki.

STELLA - Teemu Pukki - Giocatore del mese della Premier League per quanto riguarda agosto, è un centravanti completo ed esperto. Arrivato oramai alla soglia dei trent'anni è esploso completamente, dopo una grande stagione in Championship. L'inizio è stato sprint, ma ora il gol manca da due mesi, in coincidenza anche con una decisa flessione da parte del Norwich in PL. Ha trascinato con i suoi gol la Finlandia alla qualificazione: 10 gol in 10 partite, per una media da 1 a gara.

IL COMMISSARIO TECNICO - Markku Kanerva - La sua storia da allenatore inizia e finisce nel 2003, almeno fuori dalla Nazionale. Perché guida il Viikingit di Vuosaari, Helsinki: arrivato terzo in classifica nell'Ykkonen, la prima serie finlandese, passa all'Under21 e ci rimane fino al 2010. Poi diventa il più classico degli allenatori "precari" per cinque anni: ora titolare della cattedra, poi vice. Infine viene confermato nel 2016 dopo 3 sconfitte e 1 pareggio nel girone di qualificazione Mondiale. Paradossalmente ha una grande percentuale di vittorie, il 50%, per una nazionale che non si è mai qualificata a Europei o Mondiali.