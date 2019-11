Guida a Euro2020, Francia: campioni e stelle. E' la grande favorita

Oggi a Bucarest, alle 18 italiane, ci sarà il sorteggio di Euro2020. Venti le nazionali qualificate, quattro staccheranno il pass dai playoff di Nations League a marzo. TMW vi presenta le prossime partecipanti al primo europeo itinerante della storia, in occasione del sessantesimo anniversario della competizione

FRANCIA - Campionessa del Mondo, è la grande favorita. Per qualità, prospettiva, gioventù, presente, futuro. Una Nazionale che riesce a cambiar pelle continuamente, che in Russia ha strapazzato ogni avversaria con apparente semplicità. Già due volte campione continentale, l'ultima nel 2000, ha perso la finale nel 2016 contro il Portogallo col clamoroso gol di Eder.

COM'È ARRIVATA ALL'EUROPEO - Ha vinto il suo raggruppamento ma non semza difficoltà. La Turchia s'è dimostrata contendente ostica, alla fine della fiera comunque i Galletti hanno conquistato il primo posto con un ko e un pareggio proprio con Under e compagni. Per il resto, otto vittorie, contro Islanda, Albania, Andorra e Moldavia, nessuna goleada ma la sensazione che le ennesime prove di Didier Deschamps abbiano funzionato.

Moldavia-Francia 1-4

Francia-Islanda 4-0

Turchia-Francia 2-0

Andorra-Francia 0-4

Francia-Albania 4-1

Francia-Andorra 3-0

Islanda-Francia 0-1

Francia-Turchia 1-1

Francia-Moldavia 2-1

Albania-Francia 0-2

FORMAZIONE TIPO - (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez; Pogba, Kanté, Matuidi; Mbappé, Giroud, Griezmann.

STELLA - Kylian Mbappé- Quanto l'imbarazzo della scelta per la stella della Nazionale è così importante, significa davvero che sei la favorita. Anche perché quella di Didier Deschamps è una Nazionale giovane, non solo talentuosa. Però il classe '98 del Paris Saint-Germain ha le potenzialità per raccogliere l'eredità di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi e di prendersi il trono del mondo. Ha tutto, fisicamente, tatticamente, tecnicamente. Campione unico, già a vent'anni.

IL COMMISSARIO TECNICO - Didier Deschamps- L'ex stella del centrocampo della Juventus, che riportò proprio i bianconeri in Serie A dopo Calciopoli, ha in bacheca un Mondiale da calciatore, uno da tecnico, un Europeo da calciatore e un secondo posto da ct. Ha convinzioni profonde ma non ha paura di lanciare i giovani, l'attacco con Mbappé e Giroud sono le due perfette facce della sua filosofia calcistica.