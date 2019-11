Guida a Euro2020, Polonia: Lewa per scordare il disastro russo

Oggi a Bucarest, alle 18 italiane, ci sarà il sorteggio di Euro2020. Venti le nazionali qualificate, quattro staccheranno il pass dai playoff di Nations League a marzo. TMW vi presenta le prossime partecipanti al primo europeo itinerante della storia, in occasione del sessantesimo anniversario della competizione

POLONIA - L'ultimo Europeo è stato il migliore della storia con i quarti di finale. Una storia particolare quella dei polacchi, alla competizione continentale solo dal 2008. Lo status, però, con gli anni è cresciuto, tanto da arrivare ai primi posti del Ranking FIFA. Delusione dell'ultimo Mondiale, dove la brigata Lewandowski era data tra le assolute possibili rivelazioni, cerca il riscatto nell'Europeo itinerante.

COM'È ARRIVATA ALL'EUROPEO - Un girone vinto senza grandi inciampi, eppure il raggruppamento era pure ostico. Solo un ko, contro la Slovenia, e il pari con l'Austria. Poi otto vittorie e sei punti di distacco proprio sugli austriaci secondi e qualificati. A sorpresa, Lewandowski e compagni non hanno mai fatto goleade, anche contro la Lettonia materasso: la vittoria più rotonda è stato il 4-0 a Israele.

Austria-Polonia 0-1

Polonia-Lettonia 2-0

Macedonia-Polonia 0-1

Polonia-Israele 4-0

Slovenia-Polonia 2-0

Polonia-Austria 0-0

Lettonia-Polonia 0-3

Polonia-Macedonia 2-0

Israele-Polonia 1-2

Polonia-Slovenia 3-2

FORMAZIONE TIPO - (4-2-3-1) Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Reca; Klich, Krychowiak, Bielik; Szymanski, Zielinski, Grosicki; Lewandowski.

STELLA - Robert Lewandowski- Il miglior centravanti del mondo? Discussione aperta da tempo, l'unico problema per l'ariete polacco che ha da anni numeri da record è quello di giocare in un grande campionato come la Bundesliga, in una grande società come il Bayern Monaco ma poco mediatici a livello internazionale. Trentuno anni, un palmares ricchissimo a livello individuale e di club, cerca ora l'alloro a livello nazionale.

IL COMMISSARIO TECNICO - Jerzy Brzceczek- Arrivato dopo la delusione Mondiale alla guida della Polonia, il quarantottenne di Truskolasy ha vissuto tutta la vita da tecnico in patria. La curiosità? Non ha mai vinto un titolo e quello con la Nazionale paradossalmente potrebbe essere il primo. In patria permangono le perplessità sulla scelta ma i giocatori hanno ritrovato la gioia di giocare persa in Russia.