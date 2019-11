Guida a Euro2020, Rep. Ceca: la grande occasione di Patrik Schick

Oggi a Bucarest, alle 18 italiane, ci sarà il sorteggio di Euro2020. Venti le nazionali qualificate, quattro staccheranno il pass dai playoff di Nations League a marzo. TMW vi presenta le prossime partecipanti al primo europeo itinerante della storia, in occasione del sessantesimo anniversario della competizione

REPUBBLICA CECA - Da quando la Cecoslovacchia ha cessato di esistere, la Repubblica Ceca non ha mai mancato la qualificazione alla fase finale di un campionato Europeo. Il risultato migliore è quello ottenuto nel 1996, quando Poborsky e compagni si arresero in finale alla Germania, mentre nel 2016 arrivò una mesta eliminazione al primo turno. L'ultima partecipazione alla Coppa del Mondo, invece, risale al 2006; gli ultimi risultati deludenti hanno fatto scivolare la Nazionale al 45° posto del ranking FIFA.

COM'È ARRIVATA ALL'EUROPEO - Dopo il secondo posto nel Gruppo 1 della Lega B di Nations League, è cominciato ufficialmente il cammino verso la manifestazione continentale. Esordio difficilissimo, in Inghilterra, e subito una batosta; le cinque reti subite sono state però immediatamente cancellate dai successi contro Bulgaria e Montenegro. Fondamentali, nella corsa al secondo posto, le vittorie nelle ultime giornate contro Inghilterra e Kosovo: il 2-1 nello scontro diretto contro Rrahmani e compagni ha sancito la definitiva qualificazione a Euro 2020.

Inghilterra-Repubblica Ceca 5-0

Repubblica Ceca-Bulgaria 2-1

Repubblica Ceca-Montenegro 3-0

Kosovo-Repubblica Ceca 2-1

Montenegro-Repubblica Ceca 0-3

Repubblica Ceca-Inghilterra 2-1

Repubblica Ceca-Kosovo 2-1

Bulgaria-Repubblica Ceca 1-0

FORMAZIONE TIPO - (4-2-3-1) Vaclik; Coufal, Suchy, Celutska, Borit; Kral, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick.

STELLA - Patrik Schick - Più che stella, si può parlare di uomo più atteso. I tempi di Genova sembrano ricordi ormai sbiaditi, ma l'attaccante di proprietà della Roma (in prestito al Lipsia con riscatto legato alle presenze) si trasforma in Nazionale; può essere lui il punto di riferimento di un collettivo solidissimo. Le qualità tecniche sono indiscutibili, dovrà solo trovare continuità e forza mentale, per reggere la pressione e le aspettative di un intero Paese. Ed è proprio questa la difficoltà maggiore.

IL COMMISSARIO TECNICO - Jaroslav Silhavy - In Repubblica Ceca è un'istituzione, per i successi ottenuti da calciatore e allenatore. Classe 1961, ha preso il posto di Jarolim - che aveva mancato la qualificazione al Mondiale - nel 2018 e ha conquistato tutti per il modo in cui è riuscito a guidare il gruppo in un momento particolarmente delicato. La Rep. Ceca sarà un'outsider insidiosa per chiunque.