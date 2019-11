Guida a Euro2020, Spagna: terremoto panchina. In cerca del nueve

Oggi a Bucarest, alle 18 italiane, ci sarà il sorteggio di Euro2020. Venti le nazionali qualificate, quattro staccheranno il pass dai playoff di Nations League a marzo. TMW vi presenta le prossime partecipanti al primo europeo itinerante della storia, in occasione del sessantesimo anniversario della competizione

SPAGNA - Due vittorie nelle ultime tre edizioni del campionato Europeo, il Mondiale del 2010, dal 2012 però la gloria della Spagna sembra un po' in ombra. Nella scorsa kermesse continentale si è fermata agli ottavi, lo stesso dicasi per il Mondiale del 2018. Il ciclo di Casillas, Piqué, Xavi, Iniesta, Torres, è finito. Adesso le Furie Rosse, nel pieno peraltro dell'ennesimo caos relativo alla scelta del commissario tecnico, cercano la ripartenza e sono nel pieno di un nuovo ciclo.

COM'È ARRIVATA ALL'EUROPEO - Ventisei punti sui trenta a disposizione, la Spagna è stata la terza della fase a gironi dopo Italia e Belgio a punteggio pieno. Un raggruppamento non certo impossibile, dove ha pareggiato nel ritorno contro Svezia e Norvegia. Trentuno gol fatti, è stato il quinto attacco della fase a gironi. E' comunque una Nazionale senza un grande riferimento offensivo, visto che i migliori sono stati Morata, Rodrigo e Sergio Ramos a quota quattro.

Spagna-Norvegia 2-1

Malta-Spagna 0-2

Far Oer-Spagna 1-4

Spagna-Svezia 3-0

Romania-Spagna 1-2

Spagna-Far Oer 4-0

Norvegia-Spagna 1-1

Svezia-Spagna 1-1

Spagna-Malta 7-0

Spagna-Romania 5-0

FORMAZIONE TIPO - (4-3-3) De Gea; Carvajal, Ramos, Inigo Martinez, Gayà; Rodri, Busquets, Saul; Isco, Rodrigo, Ceballos.

STELLA - Sergio Ramos- Capitano del Real Madrid e della Spagna, icona anche del ciclo vincente della fine dello scorso decennio. A trentatre anni, ha ora perso il compagno di reparto Gerard Piqué. Potrebbe essere l'ultima thule con le Furie Rosse, con la Spagna in pieno ricambio generazionale. Il paradosso della Nazionale iberica è che, con 8 reti in tutte le competizioni, amichevoli comprese, è il miglior marcatore e pure il giocatore più presente.

IL COMMISSARIO TECNICO - Luis Enrique- Aveva dato l'addio alla Spagna all'improvviso per star vicino alla figlia Xana poi scomparsa a nove anni in seguito a una tragica malattia. E' tornato negli scorsi giorni accolto a braccia aperte dalla Federazione ma sono volati stracci col suo ex vice Robert Moreno che gli aveva chiesto di restare fino all'Europeo e poi di tornargli al fianco. "E' stato sleale", ha detto Luis Enrique che non lo ha voluto nello staff. L'ennesimo terremoto sulla panchina, dopo il caso Julen Lopetegui-Fernando Hierro in Russia.