Highlander Quagliarella: Batigol nel mirino, con un grande sogno azzurro

Fiorentina-Sampdoria 3-3 (34' e 70' Muriel, 44' Ramirez, 81' e 85' Quagliarella, 93' Pezzella)

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Quagliarella non si ferma più. Dopo 80 minuti da 5-5,5 in pagella, l'attaccante della Sampdoria anche oggi è riuscito infatti a conquistare la palma del migliore in campo insieme a Luis Muriel. Grazie a un uno-due micidiale nel finale: prima trasformando un calcio di rigore in modo impeccabile per il 2-2 all'81', poi eludendo con una deliziosa giocata spalle alla porta la marcatura di Milenkovic e Pezzella per il 2-3 blucerchiato all'85'.

Con la doppietta realizzata nel 3-3 del Franchi, Quagliarella ha così trovato la via della rete per dieci partite consecutive di Serie A (nel mezzo vanno segnalati però i 90 minuti in panchina contro la Roma dell'11 novembre scorso). Quasi un record per il navigato bomber classe '83, che adesso ha messo nel mirino proprio il primato con la maglia della Fiorentina di Gabriel Omar Batistuta, a segno per undici gare consecutive nel 1994 (record assoluto nella storia del torneo).

Ennesima dimostrazione di forza di un giocatore che ha il gol nel sangue e i cui movimenti andrebbero mostrati nelle scuole calcio a ogni aspirante centravanti. Con 14 gol stagionali, 12 solamente nelle ultime dieci partite, come non farci un pensierino anche in ottica Nazionale?