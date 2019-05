House of Cards Roma e la profezia di Monchi: "Futuro pieno di problemi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'House of Cards di Trigoria svelata dall'inchiesta de La Repubblica. Il giornale romano torna così anche oggi su quella che è la situazione di quello che definisce "un club lacerato e privo di appeal. Dopo il no di Gasperini, la virata su Mihajlovic". Intanto ieri sull'inchiesta ha twittato solo Pallotta, degli altri nessuno lo ha fatto. Totti, De Rossi, nessuno. Intanto Monchi, dalla sua Siviglia, dice "della Roma non parlerò mai più, ha già abbastanza problemi nel suo futuro e io rappresento il passato".