I 100 giovani d'Italia - Al 1° posto c'è Gianluigi Donnarumma

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1 gennaio del 1998

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel futuro dell'Italia calcistica. In un periodo di totale ricostruzione del pallone nostrano, siamo andati a scovare i cento potenziali talenti del futuro del calcio tricolore. Una classifica dei nati dopo il 1 gennaio 1998: anno di nascita, ruolo, club attuale di appartenenza con schede e curiosità. Di cinque in cinque, ogni ora, una due giorni dedicata ai prospetti e alle pianticelle del calcio italiano tra Serie A, Serie B, Serie C e settori giovanili.

1) Gianluigi Donnarumma (1999, portiere, Milan)



Secondo anno di Top 100 di Tuttomercatoweb.com e seconda vittoria consecutiva per Gianluigi Donnarumma. Chi riuscirà a romperne l'egemonia? Il prossimo sarà l'ultimo anno in cui parteciperà ma la sensazione è che Nicolò Zaniolo e Moise Kean si stiano avvicinando. Però essere il numero uno di una squadra storica come quella rossonera, esserlo altrettanto della Nazionale italiana, non può che portare a guidare la classifica dei migliori giovani italiani. Il cambio preparatore, da Magni a Fiori, sembra avergli giovato, assicurano gli addetti ai lavori. Sembra tornato il Gigio che si era preso le prime pagine e che aveva sulle sue parate le attenzioni di mezzo Mondo.