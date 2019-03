I 100 giovani d'Italia - Al 4° posto c'è Patrick Cutrone

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1 gennaio del 1998

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel futuro dell'Italia calcistica. In un periodo di totale ricostruzione del pallone nostrano, siamo andati a scovare i cento potenziali talenti del futuro del calcio tricolore. Una classifica dei nati dopo il 1 gennaio 1998: anno di nascita, ruolo, club attuale di appartenenza con schede e curiosità. Di cinque in cinque, ogni ora, una due giorni dedicata ai prospetti e alle pianticelle del calcio italiano tra Serie A, Serie B, Serie C e settori giovanili.

4) Patrick Cutrone (1998, attaccante centrale, Milan)

Ha raccontato di ispirarsi a tocchi e gesta di Filippo Inzaghi ma Patrick Cutrone è attaccante ben diverso dallo storico nove del Milan. Nato a Como nel gennaio del '98, è da una vita al Milan: dall'età di 8 anni, infatti, veste la casacca rossonera. L'esordio tra i professionisti arriva con Vincenzo Montella al manico della formazione milanese, con Luigi Di Biagio la prima chiamata in azzurro. Per adesso con l'Italia ha fatto solo capolino, è parte integrante e riferimento dell'Under 21 azzurra. E' giù dal podio della top 100 per un pelo, perdere i galloni da titolare in stagione prima da Higuain e poi da Piatek ha pesato.