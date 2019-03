I 100 giovani d'Italia - Dal 20° al 16°, da Brignola a Gaetano

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1 gennaio del 1998

Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel futuro dell'Italia calcistica. In un periodo di totale ricostruzione del pallone nostrano, siamo andati a scovare i cento potenziali talenti del futuro del calcio tricolore. Una classifica dei nati dopo il 1 gennaio 1998: anno di nascita, ruolo, club attuale di appartenenza con schede e curiosità. Di cinque in cinque, ogni ora, una due giorni dedicata ai prospetti e alle pianticelle del calcio italiano tra Serie A, Serie B, Serie C e settori giovanili.

16) Gianluca Gaetano (2000, trequartista, Napoli)

E' il crack della cantera del Napoli. Trequartista dal piede sopraffino, la città campana sogna per il futuro grazie alle sue giocate. Ha ben più che il vizio del gol, è già in doppia cifra in Primavera e con una media straordinaria in Youth League.

17) Davide Frattesi (1999, centrocampista, Ascoli)

Centrocampista centrale, tra i baby col maggior minutaggio della Serie B. Grande qualità, ad Ascoli ha trovato continuità di rendimento: è di proprietà del Sassuolo ma per l'estate potrebbe fare anche ritorno a Roma.

18) Gianluca Scamacca (1999, attaccante, Sassuolo)

Ha il fisico del centravanti di un tempo. Ha la potenza della punta di un altro calcio. In Olanda non ha sfondato, al PEC Zwolle, ma ha le spalle larghe per riprendersi presto. Dalla Roma al PSV Eindhoven, è di proprietà del Sassuolo e la carriera, nonostante la giovane età, sembra al bivio decisivo.

19) Marco Varnier (1998, difensore centrale, Atalanta)

Centrale difensivo, gran fisico, è il prototito del giocatore moderno. Reduce da un grave infortunio al crociato, ha perso il primo treno per la A dopo che l'Atalanta lo ha preso dal Cittadella. Ricorda un primo Romagnoli.

20) Enrico Brignola (1999, attaccante, Sassuolo)

Si ispira a Robben, l'esterno d'attacco che il Sassuolo ha preso per presente e futuro dal Benevento. Casertano, il classe '99 è transitato anche dalla cantera della Roma e ha già segnato in A, primo gol contro la Sampdoria.