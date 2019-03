I 100 giovani d'Italia - Dal 40° al 36°, da Armini a Vignato

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1 gennaio del 1998

Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel futuro dell'Italia calcistica. In un periodo di totale ricostruzione del pallone nostrano, siamo andati a scovare i cento potenziali talenti del futuro del calcio tricolore. Una classifica dei nati dopo il 1 gennaio 1998: anno di nascita, ruolo, club attuale di appartenenza con schede e curiosità. Di cinque in cinque, ogni ora, una due giorni dedicata ai prospetti e alle pianticelle del calcio italiano tra Serie A, Serie B, Serie C e settori giovanili.

36) Emanuel Vignato (2000, trequartista, Chievo Verona)

Origini brasiliane, nato in Italia, si è affacciato ora nell'Under 19 azzurra ed è tra i primi nati nel nuovo millennio ad avere esordito in Serie A. Trequartista, seconda punta, esterno d'attacco. Ha le qualità per sfondare ad alti livelli.

37) Federico Valietti (1999, terzino destro, Crotone)

Sprazzi d'esperienza in B con il Crotone in questa stagione, Valietti è un terzino destro di fisico che sa abbinare entrambe le fasi. Giocatore polivalente, col passare delle settimane e dei mesi si è però strutturato soprattutto sull'out destro della retroguardia.

38) Riccardo Sottil (1999, esterno offensivo, Pescara)

Scuola Fiorentina, esterno d'attacco che sta sgomitando per trovare spazio in B con il Pescara. E' stato per sei mesi a fare apprendistato con la prima squadra viola, dopo il ritiro con la formazione di Stefano Pioli. Figlio d'arte, il padre Andrea è ora allenatore.

39) Riccardo Marchizza (1998, difensore centrale, Crotone)

A diciotto anni l'esordio tra i pro con la maglia della Roma. Poi il Sassuolo, adesso il Crotone dove si sta ritagliando spazio da protagonista. Centrale difensivo elegante e pratico, ha militato in tutte le rappresentative giovanili azzurre.

40) Nicolò Armini (2001, difensore centrale, Lazio)

L'idolo indiscusso del leader difensivo della Lazio è Alessandro Nesta. Da dieci anni in biancoceleste, il cuore palpita per l'Aquila ed è un vero e proprio simbolo del settore giovanile capitolino. Già blindato fino al 2020, il club lo studia per portarlo presto in prima squadra.