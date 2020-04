I 100 giovani d'Italia - Dal 75° al 71°, da Anzolin a Gori

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1° gennaio del 1999

71) Gabriele Gori (1999, attaccante, Arezzo)

Piede sinistro, punta centrale. E' nato a Sesto Fiorentino ed è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina dopo esser stato svezzato dalla Sestese. Quest'anno è in prestito all'Arezzo dove, con 9 gol, è il secondo miglior marcatore della squadra dopo Cutolo. Faccia d'angelo, fiuto del gol già finissimo: 21 anni da poco compiuti ma già esperienze importanti nel calcio dei grandi. Arezzo la piazza giusta per giocare con continuità dopo un'annata in prestito in Serie B (Foggia prima, Livorno poi). La società viola vede in lui un potenziale titotare della Fiorentina che verrà e prima di cederlo in prestito la scorsa estate gli ha rinnovato il contratto fino al 2023.

72) Federico Brancolini (2001, portiere, Fiorentina)

Nato a Modena, è approdato nel vivaio viola nel 2017. Fisico ben strutturato, buona tecnica e 192 centimetri di altezza: grazie ai suoi piedi educati sa interpretare in chiave moderna il ruolo di portiere. La Fiorentina punta molto su di lui e con l'arrivo di Iachini, di fatto, è diventato il terzo portiere della prima squadra, alle spalle di Dragowski e Terracciano. E' un punto fermo della Nazionale Under 19.

73) Edoardo Vergani (2001, attaccante, Inter)

Piede destro, punta centrale, dal 2014 è nel settore giovanile dell'Inter e milita nell'Under 19 dopo aver fatto la differenza nell'Under 17, sia con l'Inter che durante l'Europeo di categoria nel 2018. Ottimo fisico, discreta tecnica e buoni tempi d'inserimento: ha compiuto diciannove anni due mesi fa e dallo scorso anno è nel giro della Nazionale Under 19.

74) Antonio Candela (2000, terzino, Olbia)

Dopo una prima parte di stagione in Serie B, con la maglia del Trapani, s'è trasferito all'Olbia anche se il suo cartellino resta sempre di proprietà del Genoa. Terzino destro, nella prima stagione nel calcio che conta sta affinando e migliorando la fase difensiva. Punto fermo delle Nazionali giovanili: è atteso, a stretto giro di posta, anche il salto nell'Under 21.

75) Matteo Anzolin (2000, terzino, Juventus)

Cresce nel Vicenza e poi passa alla Juventus. Dopo gli inizi da difensore centrale adesso è un terzino sinistro a tutta fascia. Mancino brillante, titotare dell'Under 19 bianconera: pedina fondamentale per i suoi assist, ha nel supporto della manovra offensiva la sua qualità più importante.