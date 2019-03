I 100 giovani d'Italia - Dal 95° al 91°, da Verde a Cerofolini

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1 gennaio del 1998

Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel futuro dell'Italia calcistica. In un periodo di totale ricostruzione del pallone nostrano, siamo andati a scovare i cento potenziali talenti del futuro del calcio tricolore. Una classifica dei nati dopo il 1 gennaio 1998: anno di nascita, ruolo, club attuale di appartenenza con schede e curiosità. Di cinque in cinque, ogni ora, una due giorni dedicata ai prospetti e alle pianticelle del calcio italiano tra Serie A, Serie B, Serie C e settori giovanili.

91) Michele Cerofolini (1999, portiere, Bisceglie)

Sprazzi di calcio professionistico nella prima parte della stagione a Cosenza, poi la C per crescere da titolare e da protagonista. Estremo difensore aretino, per una vita nella cantera della Fiorentina, da gennaio difende la porta del Bisceglie. Che grazie al suo arrivo ha di fatto blindato o quasi la porta, con pochissimi gol al passivo.

92) Alessandro Vogliacco (1998, difensore centrale, Pordenone)

In prestito dalla Juventus per la seconda parte di stagione, Vogliacco è un difensore che sa abbinare la praticità dei centrali vecchio stampo alla modernità tattica di quelli degli anni 2000. Ha grande personalità, questi mesi saranno importanti per testarne la crescita in campo.

93) Felice D'Amico (2000, ala sinistra, Chievo Verona)

Attaccante esterno scuola Inter, dove aveva anche già debuttato in Primavera, è sbarcato a Verona a gennaio. Trasferitosi all'interno dell'operazione Gabriel Brazao, D'Amico arriva da Palermo e coi clivensi è da subito diventato protagonista.

94) Eyob Zambataro (1998, terzino sinistro, Padova)

Nato in Etiopia, ad Addis Abeba, ma di nazionalità italiana, Zambataro è a Padova in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dall'Atalanta. Già oltre dieci presenze tra i professionisti, nasce esterno offensivo e si trasforma poi in terzino. Sa usare entrambi i piedi e sta crescendo tanto in fase di contenimento.

95) Francesco Verde (1999, attaccante centrale, Cagliari)

Prima punta dal gran fisico, nasce in provincia di Caserta e passa giovanissimo nella cantera del Brescia. In estate sbarca in Sardegna dove si fa subito sentire a suon di gol: spalle larghe e 'garra', è stato strappato alla concorrenza di tanti club importnati come il Napoli.