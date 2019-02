I 5 colpi della Bundes - Haidara, tutto in famiglia. Grifo torna al Friburgo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercato piuttosto povero in Bundesliga, dove all'appello mancano soprattutto i colpi del Bayern Monaco. Ma non solo. I bavaresi hanno sì chiuso per Benjamin Pavard dallo Stoccarda, ma l'operazione sarà completata solo a giugno. A gennaio in Baviera è arrivato solo Alphonso Davies dal Vancouver Whitecaps. Fermo il Bayer Leverkusen, mentre il Borussia Dortmund ha scommesso sul baby argentino Leonardo Balerdi in arrivo dal Boca Juniors attirando su di se grande curiosità. Ecco i 5 colpi principali della Bundesliga nel mercato di gennaio:

Amadou Haidara al Lipsia - Un affare fra parenti. Perché il centrocampista maliano arriva dal Salisburgo, altra società di proprietà della Red Bull. Certo, il prezzo pagato non sembra nascondere niente di strano, visto che i tedeschi hanno pagato 19 milioni di euro per il cartellino del classe '98. Ovvero la cifra più alta spesa in Germania nella sessione invernale. Nei piani dei dirigenti teutonici Haidara sarà il naturale successore di Naby Keita.

Formula del trasferimento: Titolo definitivo dal Salisburgo.

Ozan Kabak allo Stoccarda - Difensore classe 2000 che arriva in Germania dal Galatasaray, su di lui era forte l'interesse di Inter e Roma. Ma lo Stoccarda, con i soldi della cessione di Pavard al Bayern (in ottica estiva), è sembrato il club più convinto. Piccola curiosità: Kabak aveva una clausola rescissoria da 7,5 milioni, ma per sua stessa volontà ha scelto di partire solo dopo una vera e propria trattativa fra i club. E così lo Stoccarda ha sborsato 11 milioni per il suo cartellino.

Formula del trasferimento: Titolo definitivo dal Galatasaray

Leonardo Balerdi al Borussia Dortmund - Una delle tantissime scommesse fatte dal Borussia Dortmund in questi anni. I gialloneri avevano necessità di trovare un centrale di prospettiva che potesse vivere 6 mesi di ambientamento per poi esser pronto il prossimo anno. Il classe '99 era seguito da diversi club italiani e arriva in Bundes dopo sole 5 partite giocate col Boca Juniors e una valutazione extralarge da quasi 16 milioni di euro.

Formula del trasferimento: Titolo definitivo dal Boca Juniors.

Vincenzo Grifo al Friburgo - Stagione densa di emozioni quella dell'esterno classe '93 recentemente convocato in Nazionale da Roberto Mancini. Dopo la chiamata azzurra infatti Grifo è tornato, in questo mercato di gennaio, al Friburgo, ovvero nel club in cui si era messo in mostra segnando 20 gol fra il 2015 ed il 2017. Il giocatore arriva dall'Hoffenheim.

Formula del trasferimento: Prestito secco fino a giugno.