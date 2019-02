I 5 colpi della LigaNos - Il ritorno di Pepe e la scommessa Doumbia

Mercato portoghese avaro di spese folli, come di consuetudine. Grande protagonista lo Sporting Lisbona, che dopo i tormenti societari estivi aveva necessità di risistemare la propria rosa. Tanti i colpi dei biancoverdi nella sessione di gennaio, da segnalare soprattutto Idrissa Doumbia e Cristian Borja. L'affare però mediaticamente più rilevante l'ha messo a segno il Porto che riportato a casa il difensore Pepe dopo l'addio al Besiktas. Ecco i 5 colpi principali della Liga Nos nel mercato di gennaio:

Pepe al Porto - E' stato il vero e proprio colpo del mercato invernale portoghese. Non per la portata economica, ovvio, bensì per il valore specifico del calciatore ex Real Madrid. Pepe torna così ai Dragoes dopo 10 anni di Real Madrid e i mesi al Besiktas terminati con uno svincolo piuttosto burascoso.

Formula del trasferimento: Titolo definitivo, arrivato da svincolato.

Idrissa Doumbia allo Sporting Lisbona - Un centrocampista di cui si parla un gran bene. E infatti sul classe '98 in arrivo dall'Akhmat Grozny si era mossa con decisione anche l'Atalanta. Lo Sporting ha però scelto di chiudere in breve tempo beffando la concorrenza e assicurandosi uno dei centrocampisti più promettenti del panorama europeo (che ora ha una clausola rescissoria di 60 milioni).

Formula del trasferimento: Titolo definitivo dall'Akhmat Grozny.

Said Ahmed Said al Rio Ave - L'attaccante italo-ghanese arriva dai croati dell'Hajduk Spalato e all'attivo ha un lunghissimo passato in Serie A. Fra le squadre in cui ha militato il classe '93 ricordiamo Inter, Chievo e Genoa. Said arriva al Rio Ave per 500 mila euro e ha firmato un contratto triennale coi lusitani.

Formula del trasferimento: Titolo definitivo dall'Hajduk Spalato.

Alberto Bueno al Boavista - Negli anni scorsi l'attaccante spagnolo ex canterano del Real Madrid era stato accostato anche a tenti club italiani, Palermo in primis. Ma alla fine l'Italia il classe '88 non l'ha mai vista. Nel 2016 sembrava il grande colpo del Porto, ma con i Dragoes non è mai esploso e ora avrà l'opportunità di mettersi in mostra al Boavista.

Formula del trasferimento: Prestito secco fino a giugno.