I 5 colpi di Centro e Sudamerica - Ritorna il Profeta e colpo Maxi Meza

Un mercato, quello riguardante centro e sudamerica, ricchissimo di colpi ad effetto. Tante e diverse le operazioni portate avanti dai club argentini, brasiliani, messicani e uruguayani nella sessione di mercato invernale, fra le quali spicca per valore economico l'arrivo al Palmeiras di Ricardo Goulart dal Guanghzhou. Ecco i 5 colpi principali chiusi dall'altra parte dell'Oceano Atlantico:

Maxi Meza al Monterrey - E' probabilmente il colpo più importante insieme a Goulart, per costi e valore assoluto del calciatore. Peesente al Mondiale russo con la sua argentina, in passato era stato seguito con forza anche dall'Inter. Meza sbarca in Messico dall'Independiente che per il suo cartellino ha incassato 14 milioni di euro.

Formula del trasferimento: Titolo definitivo dall'Independiente.

Lisandro Lopez al Boca Juniors - L'esperienza al Genoa, così come quella precedente all'Inter, non è stata certamente indimenticabile. Da qui l'idea di tornare in patria per guidare il nuovo corso del Boca Juniors post finale di Libertadores persa contro il River. La prima scelta degli Xeneizes era Palomino dell'Atalanta, ma la Dea non ha ceduto e quindi ecco Lisandro Lopez.

Formula del trasferimento: Prestito con diritto di riscatto.

Gabigol al Flamengo - Che l'attaccante brasiliano non rientrasse più nei piani dell'Inter è sempre stato palese. Ma dopo il prolifico prestito al Santos il club nerazzurro ed il giocatore cercavano una nuova destinazione che potesse rivalutare ulteriormente l'investimento fatto nell'estate del 2017. Scartata l'ipotesi West Ham, il Flamengo si è imposto fin da subito come la squadra maggiormente accreditata per il giocatore. E dopo una lunghissima trattativa è riuscita a portare a termine l'operazione.

Formula del trasferimento: Prestito dall'Inter fino al dicembre 2019.

Joel Campbell al Leon - In estate, quando arrivò a Frosinone dall'Arsenal, sembrava uno dei migliori colpi dell'intera sessione. I fatti, però, hanno raccontato altro: il costaricense non è mai riuscito ad ambientarsi in Ciociaria e la sua esperienza allo Stirpe termina, senza rimpianti, con diverse presenze e zero gol all'attivo.

Formula del trasferimento: In prestito dal Frosinone.