I 5 colpi dell'Eredivisie - Il "nuovo Ibra" al Willem II. Ajax protagonista

Il mercato invernale dell'Eredivisie, il campionato olandese, ha visto protagonista come spesso capita l'Ajax. Spicca infatti l'aquisto del centrale argentino Magallan, il più costoso della sessione invernale. Presente anche il giovane Balic, che avrà a disposizione qualche mese per giocare con continuità prima di tornare all'Udinese. Alexander Isak, giovane talento del Borussia Dortmund accostato in passato anche alla serie A, prova la sua prima esperienza lontano dalla Bundes. Ecco i 5 colpi principali dell'Eredivisie nel mercato di gennaio:

Lisandro Magallan all'Ajax - L'acquisto da parte dell'Ajax del difensore centrale argentino Lisandro Magallan è il trasferimento di mercato più costoso (9 milioni di euro) dell'Eredivisie in questa sessione invernale. Nativo di La Plata, è stato prelevato a titolo definitivo dal Boca Juniors. Il classe 1993, in possesso del passaporto italiano, ha firmato un contratto valido fino al 2023 con i Lancieri. Magallán era arrivato al Boca Juniors per il campionato 2012, poi un trasferimento al Rosario Central, il ritorno al Boca, di nuovo in uscita per il Defensa y Justicia e dal 2016 definitivo al club Xeneize. In totale con la maglia Azul y oro ha disputato 112 partite, conquistando cinque titoli: i tornei 2015, 2016/17, 2017/18 e la Copa Argentina nel 2012 e 2015.

Formula del trasferimento: Acquisto a titolo definitivo dal Boca Juniors.

Andrija Balic al Fortuna Sittard - Considerato il poco spazio trovato all’Udinese, Andrija Balic ha deciso di lasciare i friulani per andare a giocare con continuità. Il centrocampista classe 1997 si è trasferito negli ultimi giorni di mercato al Fortuna Sittard, dopo aver collezionato soltanto cinque presenze totali in questo avvio stagionale (quattro in Serie A), per un totale di quarantatré minuti. Resterà in Olanda fino al termine della stagione.

Formula del trasferimento: Prestito fino a giugno dall'Udinese.

Bruno Varela all'Ajax - Ancora l'Ajax protagonista nel mercato di gennaio del campionato olandese: oltre a Magallan, infatti, i lancieri si sono assicurati anche Bruno Varela. Il ventiquattrenne portiere portoghese approda ad Amsterdam in prestito dal Benfica, con diritto di riscatto.

Formula del trasferimento: Prestito con dirittto di riscatto dal Benfica.

Riechedly Bazoer all'Utrecht - Il centrocampista olandese Riechedly Bazoer (classe 1996) non ha trovato molto spazio nel Porto, club che lo aveva prelevato in prestito dal Wolfsburg (proprietario del cartellino). Il giocatore, così, ha lasciato i lusitani per approdare nelle file dell'Utrecht con la stessa formula, fino alla fine della stagione. I tifosi (e il club) sperano che possa rilanciarsi definitivamente.

Formula del trasferimento: Prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg.