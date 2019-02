I 5 colpi della Liga - Morata dove tutto è iniziato. Boateng, sorpresa Barça

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mercato movimentato in Spagna, dove tutte le principali società hanno messo a segno almeno un colpo in entrata. Certo, qualcosa di più era lecito attendersi dal Real Madrid, ma probabilmente la rivoluzione blanca è stata rimandata alla prossima estate. Bene l'Atletico, che nelle ultime battute è riuscito a regalare a Simeone Alvaro Morata e soprattutto il Barcellona che oltre a Boateng ha preso l'ex Inter Murillo e anticipato l'arrivo di Todibo, originariamente previsto per l'estate. Fra gli affari di minor impatto da segnalare Mathieu Flamini al Getafe da svincolato, Facundo Ferreyra all'Espanyol e Mario Suarez al Rayo Vallecano. Ecco i 5 colpi principali della Liga nel mercato di gennaio:

Morata all'Atletico Madrid - E' stata una delle principali trattative dell'intero mercato di gennaio. I Colchoneros fin da subito avevano individuato nell'ex canterano la loro prima opzione per l'attacco, ma lo sbarco al Wanda Metropolitano è stato ritardato dagli incastri legati alle operazioni Higuain-Chelsea e Piatek-Milan. Ma alla fine la volontà di Morata ha fatto la differenza e ora l'Atletico avrà 6 mesi di tempo per valutare il suo eventuale acquisto il prossimo giugno.

Formula del trasferimento: Prestito oneroso dal Chelsea da 10 milioni di euro e diritto di riscatto a 55.

Boateng al Barcellona - La vera sorpresa di questa sessione di mercato. Una trattativa nata e chiusa nel giro di pochissimo tempo che ha regalato a Ernesto Valverde un nuovo falso nueve. L'asse fra Sassuolo e Barcellona era caldo fin dall'estate (col trasferimento in neroverde di Marlon) ed il club neroverde non se l'è sentita di privare l'ex Eintracht dell'ultima grande opportunità della sua carriera. E ora KPB ha tutta l'intenzione di convincere i blaugrana a riscattare il suo cartellino a fine stagione.

Formula del trasferimento: Prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro.

Jesé al Betis Siviglia - L'oramai ex promessa della cantera del Real Madrid, dopo essere stato accostato a diversi club di Serie A, ha scelto di tornare da Quique Setien, suo allenatore ai tempi del Las Palmas. Un'occasione di rilancio per il classe '93 finito ai margini della rosa del PSG, club proprietario del suo cartellino.

Formula del trasferimento: Prestito secco fino a giugno.

Brahim Diaz al Real Madrid - Dai Blancos in tanti si sarebbero aspettati qualcosa in più nella sessione di gennaio. Ma in linea con quanto fatto a giugno, quando se ne andarono Zidane e CR7, il club di Florentino Perez ha puntato sull'austerity per poi scatenarsi la prossima estate. Anche se un colpo, fino ad oggi più mediatico che sportivo, le merengues lo hanno sparato andando a scippare Brahim Diaz al Manchester City. Trequartista classe '99, Guardiola ha fatto di tutto per provare a trattenerlo ma il richiamo Real ha convinto facilmente il talentino spagnolo.

Formula del trasferimento: Acquisto a titolo definitivo per 17 milioni di euro più bonus fino a 24.