I 5 colpi della Ligue 1 - Paredes acquisto deluxe. C'è tanto Monaco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Ligue 1 è il terzo campionato in cui si sono mossi più soldi nel mercato di gennaio, succedendo a Premier League e Serie A con un totale di circa 75 milioni sborsati dai club francesi. Gran parte del merito, ancora una volta, va al PSG che si è assicurato Paredes per 47 milioni di euro. Balotelli e il Monaco sono gli altri protagonisti. Ecco i 5 colpi principali della Ligue 1 nel mercato di gennaio:

Leandro Paredes al PSG - Accostato a numerose big del calcio europeo (anche in serie A), Leandro Paredes alla fine ha scelto Parigi. Il club francese si è assicurato il regista argentino sborsando 47 milioni di euro allo Zenit. L’ex Empoli e Roma ha firmato un contratto fino al 2023.

Formula del trasferimento: Acquisto a titolo definitivo dallo Zenit.

Cesc Fabregas al Monaco - Il Monaco è stato - almeno dal punto di vista numerico - il club re del mercato di gennaio in Ligue 1. E fra i tanti nomi arrivati nel Principato per cercare di rissollevare le sorti di una stagione disastrata, spicca qello di Cesc Fabregas. Campione del mondo nel 2010, campione d'Europa nel 2008 e nel 2012, ha vinto con la Spagna un titolo importante in più di Henry (allenatore che lo ha chiamato al Monaco, poi esonerato) con cui ha diviso in campo una parte non secondaria della storia dell'Arsenal di Wenger. Vestirà la maglia del Monaco per i prossimi tre anni e mezzo

Formula del trasferimento: Acquisto a titolo definitivo dal Chelsea.

Mario Balotelli al Marsiglia - Voglia di riscatto e di tornare protagonista. Sempre in Ligue 1. Il passaggio dell'attaccante italiano dal Nizza al Marsiglia è stato uno delle trattative di mercato principali a livello europeo. All'età di 28 anni, per lui sono arrivati 6 mesi di contratto offerti dal club allenato da Garcia (fino a giugno): il futuro dipenderà solo ed esclusivamente dalle sue prestazione con la nuova maglia.

Formula del trasferimento: Acquisto a titolo definitivo dal Nizza.

Gelson Martins al Monaco - Arrivato in estate dallo Sporting Lisbona, Gelson Martins ha già salutato l’Atletico Madrid. L’esterno offensivo non ha trovato molto spazio alla corte di Diego Simeone in questa prima parte di stagione e negli ultimi giorni del mercato era anche stato accostato al Milan. Il Monaco lo ha ufficializzato sulla base di un accordo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019. Un innesto di qualità per Leo Jardim, chiamato all’impresa di salvare i monegaschi dopo metà Ligue 1 da bollino rosso.

Formula del trasferimento: Prestito con diritto di riscatto dall'Atletico.