I 5 colpi della MLS - Florentin Pogba e Pity Martinez: milioni e scommesse

Il campionato della Major League Soccer (MLS) sta crescendo esponenzialmente di pari passo col mercato. Nell'ultima finestra invernale, infatti, i colpi in entrata hanno riguardato un po' tutti: dal giovane fenomeno del calcio argentino come Gonzalo Martinez, al fratello di Paul Pogba, passando anche per alcuni calciatori che hanno militato in Italia. Ecco i 5 colpi principali della MLS nel mercato di gennaio:

Gonzalo Martinez all'Atlanta United - Il colpo principale della MLS, senza ombra di dubbio, è stato quello che ha portato Gonzalo Martinez all'Atlanta United. Il Pity, dopo aver vinto la Copa Libertadores con la maglia del River Plate, ha salutato l'Argentina provando fin da subito l'esperienza nella lega americana alla. Classe 93, l'astro nascente del calcio sudamericano è stato pagato oltre 13 milioni di euro. Un investimento per il presente e per il futuro.

Formula del trasferimento: Acquisto a titolo definitivo dal River Plate.

Alexandru Mitrita al New York FC - Con David Villa che ha lasciato la MLS, New York City ha scelto il suo erede: è Alexandru Mitrita, ex esterno del Pescara classe '95 che arriva dal Craiova. Contratto pluriennale, i report non ufficiali dicono che si tratti di un affare da 7 milioni di euro.

Formula del trasferimento: Acquisto a titolo definitivo dal Craiova.

Florentin Pogba all'Atlanta United - C'è un Pogba anche in MLS ma non si tratta, almeno per il momento, dell'ex juventino Paul che sembra destinato a restare al Manchester United ancora per parecchio tempo. A trasferirsi negli Stati Uniti invece è il fratello Florentin, tre anni più grande di Paul e di ruolo difensore, che ha firmato con l'Atlanta United. Pogba era attualmente svincolato dopo la fine del suo rapporto con il Genclerbirligi la scorsa estate e una settimana di prova con l'Elche.

Formula del trasferimento: Acquisto a titolo definitivo.

Przemyslaw Frankowski ai Chicago Fire - Accostato al Frosinone nell'ultimo mercato, Frankowski è diventato uno dei rinforzi principlai della franchigia di Chiacago. Classe 1995, il centrocampista vanta quattro presenze con la Nazionale maggiore della Polonia e arriva in MLS dopo avre collezionato 28 gol e 15 assist in 155 presenze in tutte le competizioni con lo Jagiellonia Bialystok.

Formula del trasferimento: Acquisto a titolo definitivo dallo Jagiellonia.