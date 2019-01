I bomber della Bundesliga: comandano Jovic e Alcacer ma Lewa c'è

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo 17 giornate di Bundesliga, la classifica dei marcatori è guidata da una grande sorpresa. Il bomber numero uno infatti è Luka Jovic, giovanissimo e fortissimo attaccante dell'Eintracht Francoforte che ha segnato ben 12 gol e servito 3 assist nel girone di andata ed è in testa alla classifica insieme a Paco Alcacer, il bomber che entra dalla panchina, del Borussia Dortmund, anch'egli a quota 12 reti nonostante le varie gare in cui è entrato a gara in corsa. Ha perso la prima posizione quest'anno invece Robert Lewandowski che è addirittura quinto in classifica con 10 reti, uno in meno di Marco Reus e Timo Werner, attaccanti di Borussia Dortmund e Lipsia e grandi protagonisti di questa prima parte della Bundesliga.

Hanno segnato un gol in meno di Lewandowski, Sebastien Haller, attaccante del Francoforte e grande spalla di Jovic, Thorgan Hazard e Plea stelline del Borussia M'Gladbach, grande sorpresa di questa prima parte di stagione. Uno dei dati che salta più all'occhio invece è la mancanza di giocatori del Bayern: tolto Lewandowski, che come detto è a due reti da Jovic primo, per trovare un giocatore di Kovac dobbiamo scendere fino a Thomas Muller che ha appena messo a segno quattro reti come Frank Ribery. Sono ancora a quota sei reti invece Kevin Volland del Leverkusen e Jadon Sancho, il grande talento del Dortmund mentre è arrivato già a 8 reti Poulsen, compagno di Werner al Lipsia.

CLASSIFICA MARCATORI BUNDESLIGA:

Jovic 12 (Francoforte)

Paco Alcacer 12 (Dortmund)

Reus 11 (Dortmund)

Timo Werner 11 (Lipsia)

Lewandowski 10 (Bayern)

Hazard 9 (M'Gladbach)

Haller 9 (Francoforte)

Plea (9) (M'Gladbach)

Poulsen 8 (Lipsia)

Finnbogason 7 (Augsburg)

Duda 6 (Hertha)