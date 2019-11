I casi del mercato - Bale, prigione dorata a Madrid. Può tornare in UK

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti nomi potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i quaranta nomi che saranno protagonisti delle cronache.

GARETH BALE - Era a tanto così dalla Cina. Anzi, era letteralmente arrivato a Jiangsu, dove avrebbe dovuto firmare un contratto triennale con Suning, riscaldando anche le fantasie dei tifosi dell'Inter vista la comune proprietà. Poi il Real ha fatto saltare la trattativa, e solo poco tempo fa Zidane ha ribadito di non volerlo cedere a tutti i costi, come i media spagnoli raccontano ormai da diverso tempo. In effetti, quando ha potuto giocare Bale è stato sempre titolare nelle merengues. A frenarlo, i problemi fisici: 6 presenze e 518 minuti, con due gol e due assist, nella Liga ma da metà ottobre è stato messo fuori gioco da un problema al polpaccio. Vero o presunto?

CASO INTERNAZIONALE - La recente convocazione col Gallese ha infatti risollevato un polverone. Agli ordini di Giggs, Bale ha svolto l'intera seduta di allenamento, senza accusare particolari problemi. Diventa così difficile capire se la sua assenza con il Real sia davvero dovuta a un infortunio, o se invece le motivazioni non siano da ricercare nel mal di pancia (metaforico) che porta avanti da diverso tempo.

VISTA SULLA PREMIER LEAGUE - La situazione, comunque, è in divenire. Il suo agente, Barnett, ha sondato negli ultimi tempi il terreno con Arsenal e Tottenham, per capire la fattibilità di un eventuale ritorno nel campionato inglese. A complicare questo scenario ci pensano le cifre stellari che il gallese percepisce a Madrid: con 15 milioni di euro all'anno, è il Galactico più pagato sul libro paga di Florentino Perez. Una prigione dorata, complicata dalle incertezze del Real, che non sembra aver deciso se puntare o meno su una delle sue stelle (in teoria) più luccicanti.

Valore di mercato: 60 milioni (dati Transfermarkt)

Scadenza contratto: 2022