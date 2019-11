I casi del mercato - Cavani, Napoli sogna. Ma l'America chiama

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti che potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i nomi che saranno protagonisti delle cronache.

EDINSON CAVANI - A Napoli era la stella indiscussa, a Parigi c'è sempre stato qualcuno pronto a rubargli la scena. Ibra, Neymar, Mbappé, ora anche Icardi: l'uruguaiano ha segnato un'enormità di gol con la maglia del PSG, 195 in 287 presenze dal 2013. Complici questi ingombranti partner d'attacco, Cavani ha sempre dovuto fare i conti con il ruolo di attore coprotagonista. Sempre gestito più che bene, ma ora il rapporto pare agli sgoccioli.

CHIAMATA DAGLI USA - Edinson dopo Ibra? È questa la suggestione per il mercato dei Los Angeles Galaxy, che hanno appena salutato Zlatan e vorrebbero sostituirlo con il suo ex partner di reparto al Paris Saint-Germain. I californiani devono muoversi in fretta, perché sulle tracce di Cavani c'è da tempo un altro ex compagno di squadra come David Beckham, oggi proprietario del Miami. E il Napoli? L'idea di rivedere il Matador accenderà sempre i cuori dei tifosi azzurri, ma al momento non sembra un'ipotesi particolarmente calda.

Valore di mercato: 40 milioni (dati Transfermarkt)

Scadenza contratto: 2020