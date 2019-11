I casi del mercato - De Rossi, un altro anno di matrimonio?

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti che potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i nomi che saranno protagonisti delle cronache.

DANIELE DE ROSSI - Doveva essere una sorta di luna di miele, un viaggio da Roma a Buenos Aires con il sogno di riportare la Libertadores nella sponda gialloblù della città. Un sogno frustrato, quello di De Rossi, perché il Boca Juniors ha perso la semifinale proprio con gli arcirivali del River Plate, senza di lui in capo. "Tano", per un infortunio alla coscia, finora ha giocato molto poco, solamente tre partite più una di Libertadores, andando anche a segno.

UN ALTRO ANNO? - Così c'è questa possibilità che il matrimonio continui, più che altro per potere dimostrare dopo sei mesi con più bassi che alti, soprattutto per gli infortuni. Il Boca è abbastanza convinto di riuscire a tenerlo in rosa, nonostante le tante offerte che stanno piovendo da ogni dove, in particolare dagli Stati Uniti.

Valore di mercato: 1,50 milioni di euro

Scadenza contratto: 2020

Dati Transfermarkt