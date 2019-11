I casi del mercato - De Sciglio, da Parigi bussano alla porta della Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti nomi potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i quaranta nomi che saranno protagonisti delle cronache.

MATTIA DE SCIGLIO - Insostituibile con Allegri, il terzino ex Milan è rimasto alto nel gradimento anche del nuovo tecnico della Juventus, Maurizio Sarri. A frenarne l'impiego, come accaduto già in altre occasioni nella sua carriera, qualche guaio fisico di troppo. Per i bianconeri, non è un giocatore che può considerarsi in partenza. Ma dalla Francia chiamano.

AFFARE COL PSG - Il Paris Saint-Germain cerca un laterale che sappia coprire entrambe le fasce. L'identikit perfetto per De Sciglio. Sul piatto della bilancia, la società guidata sul mercato da Leonardo potrebbe mettere giocatori come Kurzawa o Meunier, entrambi graditi alla dirigenza della Vecchia Signora. Un altro scenario più recente, tutto italiano, potrebbe invece portarlo a Roma, se i bianconeri dovessero affondare per Florenzi.

Valore di mercato: 14 milioni (dati Transfermarkt)

Scadenza contratto: 2022