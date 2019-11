I casi del mercato - Gabigol, trattativa sul prezzo. Oppure Reinier

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti che potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i nomi che saranno protagonisti delle cronache.

GABRIEL BARBOSA - Il simbolo del primo mercato di Suning è certamente il giorno del doppio colpo. Oltre a Joao Mario c'era lui, il brasiliano, accomunato non solo dal nome a Gabriel Jesus: doveva essere il fenomeno del calcio verdeoro, in Italia ha segnato solamente un gol, contro il Bologna, prima di finire nella ridda dei prestiti, tra il Benfica - dove ha giocato pochissimo - per poi finire a Vila Belmiro, cioè al Santos, e poi completare la propria maturazione al Flamengo.

OPZIONE REINIER - Attualmente il Flamengo vorrebbe tenerselo in casa, ma offre meno di quanto richiesto dall'Inter. Cifre tra i 16 e i 18 milioni, più una percentuale dovuto eventualmente alla rivendita. L'Inter ne chiede intorno ai 22, oppure una opzione su Reinier, centrocampista del 2002 considerato come uno dei possibili craque in Sudamerica. Il Mengao preferirebbe tenerlo in casa, per monetizzare in caso di esplosione. Le trattative sono in corso, più difficile un ritorno in Europa.

Valore di mercato: 18 milioni di euro

Scadenza contratto: 2022

Dati Transfermarkt