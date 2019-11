I casi del mercato - Giroud, un gigante per Conte: resistenza Chelsea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti nomi potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i quaranta nomi che saranno protagonisti delle cronache.

OLIVIER GIROUD - Stella incompresa. Tra Francia e Chelsea è una descrizione che ben si adatta al centravanti transalpino. Uno spilungone che fa comodo a tanti, ma non è sempre stato al centro della luce dei riflettori. Con Sarri, era riuscito a soffiare il posto al pupillo Higuain. Con Lampard, è finito dietro ad Abraham e Batshuayi: logico che possa pensare a un addio a Stamford Bridge.

VICE LUKAKU - Conte lo scontento. Gioco di parole (discutibile) a parte, è una bella fotografia del momento che sta vivendo l'allenatore dell'Inter. Il tecnico salentino chiede a gran voce rinforzi sul mercato, nello specifico un sostituto all'altezza (anche quanto a centimetri) di Romelu Lukaku. Giroud è in questo senso il profilo perfetto, e la coppia Marotta-Ausilio farà di tutto per soddisfare il proprio allenatore. A complicare le cose, il blocco del mercato che frena i Blues anche in uscita: senza la possibilità di pescare alternative, la rosa del Chelsea non è poi così infinita.

Valore di mercato: 12 milioni (dati Transfermarkt)

Scadenza contratto: 2019