I casi del mercato - Ibrahimovic, chissà chi lo prenderà?

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti che potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i nomi che saranno protagonisti delle cronache.

ZLATAN IBRAHIMOVIC - "Ora tornare a guardate il baseball". Nella sua immensità calcistica, Ibra è riuscito a ritagliarsi anche un potente messaggio, una figura da idolo pur quando non è il miglior calciatore della Lega. E se Carlos Vela è stato votato così, lo svedese ha capito di avere elevato la Major League Soccer. E che è ora di andarsene via, magari al Flamengo, oppure - la speranza è sempre quella - di un ritorno in Italia, fra Bologna e Napoli. Oppure, chissà, Milan.

NUOVA AVVENTURA? Per ora, però, a parte la proposta - verissima - di Sinisa Mihajlovic, in Italia non c'è ancora stato un contatto vero e proprio. De Laurentiis si è scoperto pubblicamente, quando lo fa solitamente non arrivano. Percassi ha detto di "essere povero" per il suo approdo, l'Inter ci ha pensato ma non approfonditamente, il Milan ha altri problemi. A farsi avanti, invece, c'è stato il Borussia Dortmund, che vorrebbe aggiungere una punta al suo già discreto attacco. E Ibra non ha mai giocato in Bundesliga.

Valore di mercato: 3,50 milioni di euro

Scadenza contratto: 2019

Dati Transfermarkt