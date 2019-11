I casi del mercato - Kulusevski, tre mesi da top: lo vuole l'Inter

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti nomi potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i quaranta nomi che saranno protagonisti delle cronache.

DEJAN KULUSEVSKI - Uno Scudetto in Primavera, l'esordio in Serie A con la maglia dell'Atalanta, poi il prestito secco al Parma. Lo svedese è una delle rivelazioni di questo primo scorcio di Serie A, alternando grandi giocate a gesti atletici di primo piano. Sempre presente con i ducali, ha messo in panchina Karamoh - altro acquisto estivo di importanza capitale - formando il tridente con Inglese (ora infortunato) e Gervinho. Le sue buone prestazioni hanno attirato su di sé le attenzioni dei club di Premier, nonostante le smentite di rito, ma anche quelli nostrani. La valutazione dell'Atalanta? 25 milioni di euro.

INTER FORTE - Ausilio ha più volte visionato il calciatore, che piace moltissimo, sin da quando era in Primavera. L'Atalanta chiedeva già tra i 10 e i 15 milioni, ma c'era attesa per capire l'impatto con il calcio dei grandi. Questi primi sei mesi hanno convinto i nerazzurri a investirci sopra, anche se difficilmente il Parma deciderà di liberarlo anzitempo, se non dietro a un guadagno. Al di là delle smentite di rito ci sono anche club inglesi e la Juventus.

Valore di mercato: 6 milioni di euro

Scadenza contratto: 2023

Dati Transfermarkt