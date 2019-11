I casi del mercato - Mertens, c'era una volta Ciro. Rottura con ADL

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti nomi potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i quaranta nomi che saranno protagonisti delle cronache.

DRIES MERTENS - C'era una volta Ciro. C'è ancora, a essere onesti. Perché due dati sono abbastanza incontrovertibili: il belga, numeri alla mano, è stato il miglior giocatore del Napoli in questa stagione. E il rapporto con la piazza, almeno fino al recente ammutinamento dello spogliatoio, è rimasto immutato. A rompersi, quello con Aurelio De Laurentiis: il tira e molla sul rinnovo del contratto ha portato, più che altro, a rompere la corda.

DIFFICILE A GENNAIO - L'accordo è in scadenza a fine stagione, e non mancano le sirene, soprattutto dalla Cina. Ma anche dall'Italia: Juventus, Inter, Milan. Un po' tutte hanno preso informazioni, almeno per capire cosa succederà a stretto giro di posta. La cessione immediata, per dirla tutta, andrebbe inquadrata nell'ambito della situazione degli azzurri: non è affatto scontato che tutti i rivoltosi partano già nel mercato di ripetizione. Su Mertens, però, riecheggiano le parole di ADL, destinate al belga e a Callejon: "Se trovano chi li paga di più..."

Valore di mercato: 25 milioni (dati Transfermarkt)

Scadenza contratto: 2020