I casi del mercato - Muller, Kovac non c'è più. Partirà davvero?

© foto di J.M.Colomo

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti nomi potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i quaranta nomi che saranno protagonisti delle cronache.

THOMAS MULLER - "Avrà i suoi minuti quando mancheranno altri giocatori". Questa frase di Niko Kovac, ormai ex allenatore del Bayern Monaco, pareva la pietra tombale sul rapporto di Muller col club in cui ha trascorso tutta la sua vita, calcistica e non. Successivamente, il croato si è scusato per quell'uscita infelice e incompresa. E soprattutto nel frattempo è transitato dal ruolo di tecnico a quello di ex tecnico del Bayern.

LO UNITED PRONTO A TUTTO - In attesa di capire chi ne prenderà il posto (Flick ha battuto il BVB ma non resterà, Wenger è stato convinto dalla FIFA), Muller ha giocato, a ben guardare, tutte le partite dei bavaresi in questa stagione. Magari non tutte dal primo minuto, ma pur sempre in campo. E ha incassato altre parole, quelle di Salihamidzic: "Vendere Muller? Non ci pensiamo proprio". Tutto ciò premesso, sulle sue tracce c'è in primo luogo il Manchester United: alle prese con la crisi più irreversibile nella sua storia, il club di Old Trafford pare pronto a offerte faraoniche per il 30enne incursore tedesco. E poi l'Inter: Conte vorrebbe un rinforzo di qualità. Ingaggio e carta d'identità alla mano, Muller non pare proprio rientrare nei canoni fissati di Suning. Ma nel calcio non si sa mai.

Valore di mercato: 35 milioni (dati Transfermarkt)

Scadenza contratto: 2021