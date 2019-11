I casi del mercato - Politano, riscattato ma in forse. Può andare via

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti che potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i nomi che saranno protagonisti delle cronache.

MATTEO POLITANO - In estate ha avuto due momenti, uguali e contrari. Perché prima è stato confermato dall'Inter, dietro pagamento di 20 milioni di euro oltre ai 5 già spesi nell'anno precedente. Poi per un tratto è finito sul mercato, perché Lautaro e Lukaku sembravano i due titolari e un esterno di fascia non poteva rientrare più di tanto nei piani di conte.

IN FORSE - Al momento, come era prevedibile, Politano è finito sì dietro ai due attaccanti centrali, ma anche Esposito lo ha sopravanzato nella gerarchia. Tanti gettoni di presenza dovuti alla scarna presenza in avanti - e inserito come esterno nei cinque di centrocampo quando la situazione è disperata - senza però convincere. Così a gennaio potrebbe anche salutare, magari con un prestito con diritto di riscatto: Fiorentina e Atalanta in estate erano interessate, ma non pigiando sull'acceleratore.

Valore di mercato: 30 milioni di euro

Scadenza contratto: 2023

Dati Transfermarkt