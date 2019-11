I casi del mercato - Suso, cambio agente. Per rinnovare o salutare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti nomi potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i quaranta nomi che saranno protagonisti delle cronache.

JESUS SUSO - Doveva essere il trascinatore del Milan, lo è stato finora nell'unica vittoria di Pioli: l'1-0 con la SPAL è firmato da lui, tre punti utili per fermare le critiche e la pioggia di fischi che avevano accompagnato il suo nome al momento della lettura delle formazioni (quando era in panchina). È il simbolo di un Milan che si è ridimensionato: in estate era a un passo dall'andarsene, con la Fiorentina che avrebbe fatto carte false per averlo. In tempi non sospetti anche Roma e Napoli.

CAMBIO AGENTE - Nei giorni scorsi Suso ha deciso di lasciare Alessandro Lucci, suo procuratore storico, ed è pronto - come pare - ad affidarsi a Mino Raiola. Motivazione anche fin troppo semplice: l'idea è quella di cambiare casacca sin a gennaio, anche se le offerte rischiano di non arrivare. Oppure rinnovare un contratto e adeguarlo a cifre da top (guadagna 3 all'anno attualmente) ma che mal si sposano con l'attuale politica Milan. Insomma, una patata bollente che rischia di rimanere tale per un bel periodo.

Valore di mercato: 33 milioni di euro

Scadenza contratto: 2022

Dati Transfermarkt