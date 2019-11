I casi del mercato - Vidal, richiesta di Conte. Ma non di Suning

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti nomi potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i quaranta nomi che saranno protagonisti delle cronache.

ARTURO VIDAL - Vorrebbe tanto cambiare aria, il cileno, dopo un anno e mezzo fra panchina e campo. Già quest'estate si era proposto per un ritorno in Italia, sempre sponda Inter, salvo poi dovere abbozzare il pensiero perché in blaugrana gli spazi si stavano aprendo. La permanenza di Rakitic ha scavato un'altra volta il solco, perché il croato ora è cedibile e può andare via già a gennaio, mentre Valverde confida più nelle qualità del sudamericano. Quindi è sempre questo l'ostacolo.

FUGA DA BARCELLONA - Nei giorni scorsi lo stesso Vidal si è esposto, dicendo di volersene andare via. Un bell'assist per Antonio Conte che lo vorrebbe quasi a tutti i costi. Meno per Suning che, nel frattempo, non vorrebbe spendere soldi per un centrocampista over 30, preferendogli Kulusevski o un prestito gratuito, pur pagando l'ingaggio. Sarà, insomma, un gennaio complicato e con molte possibilità aperte.

Valore di mercato: 15 milioni di euro

Scadenza contratto: 2021

Dati Transfermarkt