I fatti del 2018 - Addio ad Astori: capitano per sempre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il 4 marzo del 2018 verrà ricordato per sempre da parte di tutti i tifosi del calcio italiano, e in special modo dai tifosi della Fiorentina, per la tragica quanto prematura scomparsa di Davide Astori, capitano viola deceduto in una camera d'albergo a Udine nella notte precedente alla partita di campionato contro l'Udinese. Un arresto cardiaco che per qualche giorno ha fermato anche il cuore della Serie A, straziando il gioco del calcio con un'improvvisa perdita che nessuno avrebbe mai voluto raccontare.

CAPITANO PER SEMPRE - La risposta della città di Firenze, arrivata nel bel mezzo di una forte contestazione nei confronti della proprietà dei Della Valle, è stata unica quanto speciale. Migliaia di persone hanno accompagnato il feretro del giocatore prima presso la camera ardente a Coverciano e poi fino alla Basilica di Santa Croce dove si è svolto il funerale. Il popolo viola lo ha eletto a "capitano per sempre", dedicandogli un murales presso lo stadio Franchi, una bandiera che sventola con costanza in Curva Fiesole e un coro, al minuto 13, che risuona a ogni partita in casa e in trasferta.

SALUTO AL CAPITANO - Dalla partita successiva alla morte di Astori, Vitor Hugo, difensore che ne ha preso il posto nella difesa di Pioli, ha esultato dopo la rete della vittoria, con un saluto militare che poi è stato utilizzato da tutti i compagni alla fine di ogni partita rivolti verso la Curva Fiesole. Un modo per ricordare il compagno di squadra insieme alla città, per averlo sempre vicino e per dedicargli ogni goccia di sudore versata sul terreno di gioco.

IL RICORDO CHE VA OLTRE - Sono ancora in corso le indagini per capire se Astori potesse salvarsi o meno. Un dato che interessa soprattutto alla famiglia, alla compagna e alla figlia Vittoria, rimasta orfana di padre per una casualità che ha colpito tutti di sorpresa. A Firenze, in ogni caso, il suo nome e il suo numero avranno per sempre un valore differente. Un valore che ha riunito tutte le anime della città e della maglia viola e che a distanza di nove mesi si percepisce all'interno del Franchi e in tutti i luoghi che lo stesso difensore ha onorato per tutta la sua permanenza interrotta solo dal destino crudele.