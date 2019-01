I fatti del 2018 - Alisson-Liverpool: cifra record per dimenticare Karius

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la finale di Champions League persa contro il Real Madrid, con la complicità del portiere Karius (autore di due vere e proprie papere), il Liverpool si è mosso con forza sul mercato, con una serie di colpi mirati per regalare a Klopp una squadra in grado di puntare, finalmente, al titolo in Premier League e magari di ripetere lo straordinario percorso in Champions dell'ultima stagione.

Il colpo più importante però è stato fatto un porta, con l'acquisto record di Alisson: 75 milioni di euro bonus compresi, che fanno del brasiliano il portiere più pagato della storia del calcio. Una vera e propria necessità dopo le papere di Karius in Champions ed in questa pre-season.

Una scelta decisamente azzeccata. Alisson, anche in Premier League, sta dimostrando tutto il suo valore, con Klopp che dopo la parata decisiva su Milik in Champions League, ha elogiato pubblicamente l'ex portiere della Roma: "Non so come abbia fatto a salvare quella palla, ma se avessi saputo che era così forte l'avrei pagato anche il doppio".