© foto di Insidefoto/Image Sport

Il suo arrivo al Napoli ha lasciato tutti a bocca aperta. Il giorno dell'annuncio da parte di Aurelio De Laurentiis di Carlo Ancelotti come erede di Maurizio Sarri ha sorpreso davvero e ha avuto tanto il sapore dell'acquisto di un top player. In molti pensavano che l'ex allenatore del Milan avesse bisogno di un po' di tempo per inculcare le sue idee nella testa dei giocatori ma guardando il modo in cui la sua squadra ha iniziato a giocare dopo pochissime giornate dal suo arrivo in tanti si sono dovuti ricredere e quello che abbiamo visto per gran parte del girone d'andata della Serie A in corso è stato un Napoli fatto a immagine e somiglianza dello stesso Ancelotti. L'eliminazione dalla Champions League è stata un incidente difficile da dimenticare, visto che fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata i partenopei sono stati in lotta per l'accesso agli ottavi di finale, in un girone a dir poco di ferro con Liverpool e Paris Saint Germain. Anche in campionato le cose non sono messe bene, visto che la Juventus ha chiuso a +9 il girone d'andata, ma la sensazione è che gli azzurri abbiano tanti margini di miglioramento e nella seconda parte della stagione proveranno a riportare un trofeo nel capoluogo campano, che sia la Coppa Italia o l'Europa League. Il top player del Napoli ha il nome di Carlo Ancelotti e De Laurentiis è sempre più convinto di aver preso l'allenatore giusto per vincere, che sia quest'anno o in quello che verrà.