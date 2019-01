© foto di Insidefoto/Image Sport

12 luglio 2018, Antonio Conte viene esonerato dal Chelsea. Una notizia che probabilmente nessuno si sarebbe aspettato appena 12 mesi prima, quando l'ex CT azzurro aveva riportato il Chelsea sul tetto della Premier League al primo tentativo sulla panchina dei Blues. Conte invece paga la seconda stagione alla guida del Chelsea. Non tanto per i risultati in campo (non è arrivato il bis in Premier, ma i Blues si sono comunque consolati con la FA Cup), ma per i rapporti turbolenti con alcuni giocatori (su tutti Diego Costa) e la società.

Un rapporto che si è deteriorato con il tempo e che ha portato poi all'esonero. Un esonero arrivato pero con qualche giorno di ritardo, impedendo così al tecnico italiano di trovare una nuova squadra.

Conte lascia il Chelsea dopo 76 partite con 51 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte, 147 gol all'attivo e 71 subiti