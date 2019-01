I fatti del 2018 - Avellino, Bari e Cesena in Serie D

L’abbiamo definita in tanti modi. L’estate più lunga del calcio italiano, quella più disastrosa. Sicuramente quella più caotica, e dannosa a livello d’immagine per il nostro movimento. Il 2018 ha portato in dote mancate iscrizioni, fallimenti, restrizioni del format e una lunga serie di polemiche. Ad aprire il travagliato percorso tra una stagione e l’altra, tre cadute clamorose. Diverse, ma simili, nell’estate dove è successo di tutto. Sono quelle di Bari, Cesena e Avellino. Trascorsi diversi, motivi diversi, futuri diversi.

Simili, per certi aspetti, i crolli di Bari e Avellino. Risultati deludenti e gestione difficoltosa, più una fideiussione che non andava bene. Il club irpino, per la verità, ne ha presentata più di una. Tra Onix, Finworld e Groupama, il patron Taccoe non è riuscito nel suo intento di salvare la squadra. Che ora ha nuova vita, iscritta al campionato di Serie D, sotto la guida di Gianandrea De Cesare, patron della Scandone. Calcio e basket si fondono, i Lupi tornano a ringhiare.

Più complessi i motivi della mancata iscrizione del Bari. C’entra anche qui una fideiussione considerata non idonea, ma la storia dietro l’addio del patron Giancaspro, che solo due anni fa era subentrato a Paparesta, è ancora tutta da raccontare. Trattative annunciate e mai concluse a un passo dal gong, crediti verso la Lega che ognuno reclama a sé, l’intervento deciso del primo cittadino Decaro. Al Bari, una volta fallito (non prima, ça va sans dire) si sono interessati tutti. Da Preziosi a Moratti, passando per Lotito. Sono arrivati i De Laurentiis, padre e figlio, che col Napoli puntano nei proclami a creare un polo del calcio al sud. Per ora, anche i biancorossi viaggiano in Serie D, con il titolo di campioni d’inverno già in tasca.

Poi c’è il Cesena, che oggi si chiama Romagna Centro Cesena e come le altre due compagini meridionali veleggia in Serie D. Qui, però, si parte da lontano. Da anni Lugaresi e i suoi dirigenti raccontavano una situazione difficile, in cui far quadrare i conti era diventato complicato se non impossibile. Di fatto, a luglio 2018, il CdA ha aderito all’istanza fallimentare avanzata dalla Procura di Forlì. Fallimento, per la prima volta da 78 anni, la prima volta nella storia del Cavalluccio. Poi arriva la lettera di Lugaresi che racconta le sue difficoltà anche umane. Poi emerge il coinvolgimento del Cesena nell’affare plusvalenze tarocche che avrebbe dovuto coinvolgere anche il Chievo, stando alle accuse della Procura federale. Poi arriva la fusione col Romagna Centro e un nuovo inizio. Per dimenticare quanto di sbagliato è accaduto negli anni. A Cesena, come ad Avellino e Bari.