© foto di Daniele Buffa/Image Sport

19 maggio 2018: Mario Balotelli torna in Nazionale. Con l'arrivo di Roberto Mancini come commissario tecnico della Nazionale italiana sembrava che Supermario potesse tornare a essere un protagonista con la maglia azzurra ma così non è stato. Dopo essere stato chiamato, e mandato in campo, per le tre amichevoli contro Arabia Saudita, Francia e Paesi Bassi, il ct non lo ha infatti più convocato e la sensazione è che per lui potrebbe essere passato anche l'ultimo treno, nonostante lo stesso attaccante abbia anche ritrovato il gol in occasione della sfida contro i sauditi dello scorso 28 maggio. Da quella convocazione in poi, sia per le gare ufficiali di Nations League per per le amichevoli, Roberto Mancini non lo ha però più chiamato a causa della sua scarsa forma e dei problemi che Balotelli sta avendo con la maglia del Nizza. Quest'anno il centravanti compirà 29 anni e la sensazione è che dovrà metterci ancora più impegno se vorrà rientrare in pianta stabile nel giro della Nazionale e per non sprecare definitivamente il suo talento. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità legate anche alla sua squadra di club, e la cosa più importante per lui sarà riuscire a trovare la serenità che gli potrebbe consentire di tornare a vestire la maglia azzurra, questa volta senza poi doverla più lasciare.