I fatti del 2018 - Dagli USA alla Francia. L'Italdonne torna ai Mondiali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quello dell'Italia femminile è stato un percorso quasi netto iniziato con la netta vittoria sulla Moldova (5-0) lo scorso 15 settembre 2017 a La Spezia, che ha raggiunto il culmine nell'indimenticabile notte di Firenze dell'8 giugno, quando la vittoria sul Portogallo regalava uno storico pass per la Coppa del Mondo dopo 20 anni d'assenza, e conclusosi il 4 settembre con la sconfitta, la prima e l'unica, contro un Belgio più affamato delle ragazze di Bertolini dovendo conquistare i play off per l'ultimo posto disponibile in Francia la prossima estate. Un cammino esaltante, che ha visto un riscontro di pubblico sempre maggiore tanto da spingere la Federazione a scegliere il Mazza di Ferrara e il Franchi di Firenze per le ultime due gare interne, stadi da Serie A e palcoscenici che queste ragazze meritano per quanto riescono a dare in campo, per l'attaccamento che dimostrano alla maglia azzurra e non solo per il risultato – certamente da sottolineare – raggiunto. A contribuire a questo bagno d'affetto per l'Italia femminile ha certo contribuito il disastro compiuto dai colleghi maschi che per la prima volta dopo 60 anni mancavano l'appuntamento Mondiale, ma non sarebbe giusto nei confronti del movimento femminile attribuire solo a questo il suo successo.

La squadra affidata a Milena Bertolini era reduce infatti da un Europeo al di sotto delle aspettative che anziché deprimere il gruppo gli ha dato nuova linfa e voglia di riscatto come hanno sottolineato a più riprese nel corso dei mesi molte delle calciatrici azzurre. Bertolini dal canto suo ha saputo costruire una squadra solida – appena quattro gol subiti – e spettacolare, votata all'attacco e capace di imporre il proprio gioco tecnico anche contro avversarie più fisiche come le belghe o le portoghesi. Un gruppo non solo di compagne, ma di amiche, che sa aiutarsi l'un l'altra e sopperire a assenze pesanti come quelle di Valentina Cernoia e Alice Parisi all'inizio dell'avventura, Valentina Bergamaschi in corso d'opera e infine Martina Rosucci in conclusione, con la speranza che queste ultime due possano tornare a disposizione per la Francia dove l'Italia si troverà a competere con realtà nettamente superiori e che hanno accumulato – dagli anni '90 in poi – un vantaggio enorme nei confronti di quella che era una delle nazioni guida del calcio femminile degli albori.

L'ingresso delle società maschili (prima la Fiorentina, poi la Juventus e via via Milan, Roma, Sassuolo, Hellas, Chievo, Atalanta e Inter seppur in B quest'ultima) hanno dato un contributo importante nella crescita del movimento femminile portando maggiore professionalità e dotando le ragazze di staff e strutture adeguate oltre che permesso di ampliare l'interesse attorno al campionato (tanto che Sky ha acquistato i diritti della Serie A trasmettendo una gara a settimana in diretta). Il Mondiale francese della prossima estate (Australia, Brasile e Giamaica le avversarie del girone) sarà una grande occasione per testare la crescita della nostra Nazionale e per ampliare la visibilità del movimento. Non un traguardo, ma un nuovo punto di partenza per alzare ulteriormente il livello e recuperare un gap profondo che ancora ci divide dalle nazioni più evolute in Europa e nel resto del Mondo.