I fatti del 2018 - Dal 29 gennaio al 22 ottobre: Gravina in FIGC

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal 29 gennaio al 22 ottobre. Da un nulla di fatto al 97,2%. La strada, per Gabriele Gravina, non è stata affatto facile. È servito il commissariamento, con diverse scelte complicate, perché l'ex presidente del Castel di Sangro dei miracoli, poi presidente di Lega Pro e nel mezzo per anni dirigente federale, riuscisse a convincere il mondo del calcio a compattarsi ed eleggerlo presidente FIGC. Il 29 gennaio, disfatta Mondiale a parte, si è scritta una delle pagine più buie del calcio italiano: candidati, oltre a Gravina, anche il presidente della LND, Cosimo Sibilia, e quello dell'assocalciatori, Damiano Tommasi. Posizioni incompatibili, accordi che non si trovano, elezione che non arriva. Il CONI di Malagò stende la sua longa manus sul calcio italiano e lo commissaria. Con Fabbricini, alti e bassi: arriva Roberto Mancini come ct, ma ci sono anche le squadre B fatte di tutta fretta, il caos estivo tra Serie B e Serie C, la chiusura anticipata del mercato che è già passata nel dimenticatoio, almeno per la sessione estiva. Diatribe e lunghi comunicati, l'incapacità di decidere e fare sistema che paralizza la federazione. Poi l'accordo: preso atto di quanto è successo, e dell'inanità della Lega Serie A, che in tutto ciò resta immota e incapace di esprimere la propria posizione, le componenti di base si uniscono. Gravina candidato unico, dopo gli anni a Firenze, Lega Pro. Tanti fallimenti, ma anche un bilancio riportato in attivo, dopo i disastri di chi l'ha preceduto. Una votazione, il 22 ottobre, che sa di plebiscito, dà garanzie sull'unione del sistema e assegna anche responsabilità. Le dovrà soddisfare, Gravina. Ma a sistemare qualcosa di rotto, in fin dei conti, è già abituato.