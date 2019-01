I fatti del 2018 - Di Biagio traghettatore azzurro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due gare amichevoli. Tanto è durata l'esperienza di Gigi Di Biagio sulla panchina della Nazionale maggiore nell’interregno fra l’addio di Gian Piero Ventura e la scelta, più che ragionata, di Roberto Mancini. Un periodo di passaggio necessario per riassestare le idee dopo la batosta svedese, l’esclusione di Insigne e le lacrime per una non qualificazione giusta, tutto sommato. E dire che quelle contro Argentina e Inghilterra, le due gare dirette da Di Biagio in panchina appunto, dovevano essere quelle di preparazione al Mondiale… E invece la storia ha raccontato qualcosa di diverso. Ha messo a nudo i limiti, per certi versi strutturali, di una nazionale mai così povera di talento. Che nelle due gare dopo la nefasta serata di San Siro non poteva cambiare chissà quanto. E infatti anche i vertici federali, seppur traballanti e dal futuro incerto, hanno preso come tali, con la consapevolezza già formata di dover comunque dare un nome forte alla piazza ‘azzurra’ per il futuro. Di Biagio, col buon lavoro nell’under precedente al seguito, ha semplicemente guidato la nave in porto dopo che la tempesta si era già portata via tutto. E una volta in porto, c’era già chi stava decidendo a chi affidare il restauro, ovvero Robeto Mancini. Certo, l’attuale ct dell’Under 21 avrebbe probabilmente potuto dare una chance anche a Mario Balotelli. Ma se il suo compito era solo quello di salvare il salvabile, vista la situazione, contro Argentina e Inghilterra, possiamo dire che ci è riuscito senza grossi affanni.