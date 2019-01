I fatti del 2018 Diego Costa torna all'Atletico ma le cose non vanno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un ritorno voluto, con tutto se stesso, e un matrimonio che si è concretizzato il primo giorno del 2018, con Diego Costa che ha fatto di tutto per tornare a casa, all'Atletico Madrid. Dopo tre stagioni e mezzo fatte da più alti che bassi con la maglia del Chelsea, il feeling con Antonio Conte, allora tecnico dei Blues, si è rotto e nonostante i suoi 58 gol in 120 partite con la società inglese il divorzio è stato inevitabile, visto che l'ispanico brasiliano non era mai sceso in campo nella stagione 2017/2018. Tanti club erano su di lui ma il centravanti non ha voluto sentire ragioni: l'unica destinazione possibile nella sua testa era l'Atletico e alla fine i Colchoneros lo hanno riacquistato per 60 milioni di euro. Il suo bottino, fino a questo momento, non è stato certo esaltante, visto che ha messo a segno soltanto 11 reti in 38 gare giocate nell'ultimo anno e mezzo, ma Diego Simeone farà di tutto per recuperarlo dal punto di vista realizzativo, anche se l'infortunio che lo terrà fuori fino a marzo non agevolerà certo il tutto. Nella doppia sfida Champions contro la Juventus, Diego Costa potrebbe non scendere in campo neanche per un minuto, per quello che sarebbe un problema in meno per Massimiliano Allegri. Resta il fatto che il suo ritorno all'Atletico Madrid è stato uno dei colpi più importanti dell'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle.