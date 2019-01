I fatti del 2018 - E' l'anno di Salah. In Premier esplode il Faraone

© foto di Imago/Image Sport

L'anno di Mohamed Salah parte sei mesi prima, quando lascia Roma per andare al Liverpool. Inevitabile. Anno solare e anno stellare, per l'egiziano non combaciano. L'avventura parte da subito, in una stagione dove non alza trofei di squadra ma dove arriva nell'Olimpo dei grandi. Sì, a Firenze aveva corso. A Roma aveva arrembato. Però a Liverpool... A Liverpool è diventato Re, Grande, Maiuscolo. 32 reti in 36 gare in Premier League. 10 in 13 partite in Champions League. Poi 1 su 1 in FA Cup, 1 su 2 nelle qualificazioni Champions. Giusto. Salah è stato l'uomo che ha trascinato i Reds fino alla finale di Kiev, quello che lì, in Ucraina, è stato schiantato al suolo da Sergio Ramos e lì ha visto infrangersi i suoi sogni. Infortunato, mica sfortunato. In Inghilterra hanno visto voglia di nuocere, da parte dello spagnolo, e anche ad altre latitudini e angolazioni c'è chi conferma o quanto meno annuisce. Lì è finito il 2018 stellare di Salah, che anche al Mondiale ha segnato ma non ha inciso, spalla sulle gambe più che gambe in spalla come prima. Poi c'è quello solare. E allora Salah non s'è fermato ma sta trascinando, scongiuri Reds ammessi e concessi, al Sogno. Alla ricerca della prima Premier League della storia, così come è nata la nuova formula, s'intende. Con il Faraone a guidare la formazione di Klopp.