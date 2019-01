Un anno e mezzo dopo dall'esonero al Leicester City, la Premier League ha riaccolto Claudio Ranieri. Un abbraccio collettivo, quello dell'intero campionato inglese, per l'uomo capace di trasformare in realtà la favola delle foxes che nel 2016 hanno battuto gli squadroni per alzare al cielo l'ambito trofeo. Il tecnico romano, terminata l'esperienza francese alla guida del Nantes, ha accettato a metà novembre la corte del Fulham nonostante la pessima classifica: i londinesi lottano per la salvezza ma la missione non è impossibile. La rosa ha buona qualità e il mercato di gennaio andrà in soccorso all'ex mister di Roma, Fiorentina, Napoli, Inter, Parma e Juventus. Anche se la vittoria dell'esordio contro il Southampton aveva illuso la piazza, riportata con i piedi per terra dopo le sconfitte contro Chelsea, United e West Ham. In mezzo il pari con il suo Leicester, club col quale l'affetto non terminerà mai (come conferma il suo ritorno in città dopo la tragica scomparsa del presidente Vichai Srivaddhanaprabha) e che ha portato in alto così come vuole fare con i Cottagers. Il 67enne allenatore sa come si fa, la vittoria di sabato 29 dicembre contro l'Huddersfield lo dimostra.