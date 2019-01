I fatti del 2018 - FIGC, finisce l'era Fabbricini

Undici mesi per un nuovo Presidente. In qualsiasi altra Nazione del Mondo sarebbe uno scandalo, in Italia è passato quasi tutto come la normalità. Le dimissioni di Carlo Tavecchio, dopo una settimana di pressioni inaudite, sono firmate il 20 di novembre del 2017. Italia-Svezia 0-0 non è uno sbiadito ricordo, il dibattito sulle colpe politiche è abbastanza profondo e caldo. Poco più di due mesi dopo, il 27 gennaio, erano in programma le elezioni. Cosimo Sibilia sembrava il prescelto, poiché capace di contare sull'appoggio dei voti della LND, mentre più dietro apparivano Damiano Tommasi e Gabriele Gravina. Alla fine fu naufragio per una manciata di voti e commissariamento con Roberto Fabbricini e il vice Alessandro Costacurta.

Fabbricini scelse subito Gigi Di Biagio come CT ad interim, ma il tecnico dell'Under-21 non è riuscito a convincere e a dare la scossa a un ambiente ancora ferito. Così, il 14 maggio viene ingaggiato Roberto Mancini, un allenatore che non piace particolarmente al commissario straordinario, come dichiarerà successivamente. In mezzo c'è il caos della Serie B e della Serie C: i vertici del calcio italiano non riescono a mettere ordine, creando gravi disagi a tutto il sistema. Alla fine, il 22 ottobre scorso, viene eletto Gabriele Gravina, candidato a gennaio ma incapace di raggiungere il quorum richiesto. Undici mesi dopo, finalmente, si può provare a ripartire.