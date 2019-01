I fatti del 2018 - Finisce l'era Messi-CR7: Modric Pallone d'Oro

© foto di Federico Gaetano

3 dicembre 2018. Che non è spartiacque ma è una data che entra nel calendario mondiale del calcio. Perché Luka Modric non è il dopo Cristiano Ronaldo, il dopo Lionel Messi. Non è quel che ci sarà, a dividerci da quel che è stato. Però Luka Modric vince il Pallone d'Oro per la stagione 2018 e rompe un'egemonia che durava dal 2008. CR7 o D10S, Portogallo o Argentina. Sulla cartina del calcio, conquistatori e conquistati. Poi la Croazia, liberati, separati, bombardati. Gli occhi del piccolo Luka che prendeva a calci i palloni sgonfi nel mezzo degli orrori e degli errori della guerra. Dieci sulle spalle e nelle pagelle solari, Modric è stato l'orchestratore del miracolo dei Balcani, interrottosi solo a un passo dall'ultima pagina. Finale Mondiale, per una nazione nuova, contro l'antica storia della Francia, è un traguardo in passato solo accarezzato ma mai vissuto con tale concretezza. Modric non è il 10 come Maradona, come Messi. E' interno sinistro, come il cuore. E nel 2018 ha segnato i battiti della Croazia e del Real Madrid che ha rovesciato il Mondo con Cristiano Ronaldo ma che è rimasto in equilibrio sull'asse disegnata dal ragazzo di Zara. Che non è il Migliore di tutti, questo no. Ma è stato il più bravo in un anno strano, quello dove in Inghilterra è arrivato un Faraone, quello dove un figlio d'immigrati africani, a vent'anni, si è preso il Mondo intero in Francia.