I fatti del 2018 - Football Leaks, fra Superlega e caso FPF

Football Leaks fa ancora una volta tremare il calcio internazionale e mette in imbarazzo la UEFA: a novembre emergono i piani portati avanti da alcuni grandi club europei per creare l'ormai mitologica Superlega, un torneo chiuso che prevede la presenza solamente delle grandissime squadre del Vecchio Continente che possa permettere maggiore competitività e fatturati maggiori anche della Champions League. Piani che sono iniziati già da due anni. Una lettera da parte di una società di consulenza, la Key Capital Partners, indirizzata al presidente del Real Madrid Floremntino Pérez, descrive la creazione di una società che prevede come azionisti 11 club (Real Madrid, Barcellona, Manchester United, Bayern, Juventus, Chelsea, Arsenal, PSG, Manchester City, Liverpool e Milan) più 5 "ospiti" a partecipare alla prima edizione: Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Marsiglia, Inter e Roma.

La risposta? Un accordo siglato alla fine dello stesso mese, con il presidente della ECA Andrea Agnelli e quello della UEFA Aleksandr Ceferin: rischio Superlega disinnescato almeno fino al 2024 e creazione nel 2021 di una terza coppa europea con riforma dell'Europa Laague, che passa da 48 a 32 squadre.

Ma Football Leaks non si è fermato qui: da alcuni documenti emersi si evince come Manchester City e Paris Saint-Germain abbiano aggirato le regole del Fair Play Finanziario con contratti di sponsorizzazione enormi e retroattivi con l'UEFA al corrente di tutto e a chiudere un occhio. Basti pensare che la Qatar Tourism Authority verserebbe 200 milioni l'anno al PSG per 5 anni, una cifra quasi 10 volte superiore a ciò che incassano alcuni fra i club più prestigiosi. Anche il contratto con Eithad Airlines, stipulato dal City, è sospetto: 75 milioni di euro nelle casse del club che appaiono "gonfiati" poiché versati in gran parte dalla stessa proprietà dei citizens, l'Abu Dhabi United Group.